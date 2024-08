Congresso anual das Testemunhas de Jeová inicia no dia 14 de junho

No Ceará, o evento acontecerá em Fortalza e Eusébio, com o tema "Declare as Boas Novas!"

O Congresso Anual das Testemunhas de Jeová está em sua 88ª edição, com o tema "Declare as Boas Novas!" Com início previsto para a próxima quarta-feira, dia 14, o evento será realizado em mais de 150 cidades do Brasil, incluindo Eusébio e Fortaleza.

Será realizada uma série de palestras, vídeos e entrevistas. O evento será apresentado em 10 idiomas para todo o País e terá conferências exclusivas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 11 cidades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As cidades que sediarão o congresso em Libras são: Belém (PA), Brasília (DF), Camaçari (BA), Cesário Lange (SP), Eusébio (CE), Grande Belo Horizonte (MG), Grande Rio (RJ), Itajaí (SC), Mairiporã (SP), Manaus (AM) e Sapucaia do Sul (RS).