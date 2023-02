Grupo suspeito de roubo a residência no Eusébio é capturado

As imagens fornecidas pelo Núcleo de Videomonitoramento da SSPDS auxiliaram ação de captura de suspeitos nesse sábado, 11

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na captura de cinco suspeitos de roubo a residência no município do Eusébio, na noite desse sábado, 11. O grupo teria invadido uma casa e levado o automóvel em que se encontravam, uma Hyundai HB20 branca.

O 19º Batalhão da Polícia Militar foi acionado após uma denúncia na madrugada do sábado sobre o roubo a um domicílio localizado no bairro Timbu, no Eusébio. O Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) contribuiu na procura e apreensão dos suspeitos, dois homens, uma mulher e dois adolescentes.

A partir da notificação do crime, as câmeras de videomonitoramento do Nuvid, que faz parte da equipe de inteligência da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), localizou o veículo roubado e informou à equipe da PMCE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eusébio: grupo suspeito de roubo a residência é apreendido com ajuda de imagens de videomonitoramento

Ao localizarem o automóvel, nas proximidades de um posto de gasolina da região, os cinco suspeitos adultos foram identificados como Wescley Gustavo Almeida Lima, 22 anos, Yuri Randal da Costa Barbosa, de 20 anos, e Vitória da Conceição Coutinho, de 20, todos com passagens prévias pela Polícia.

Além dos três, mais dois adolescentes, de 17 e 14 anos, foram identificados pelos policiais.

No veículo, foram apreendidos também uma quantia em dinheiro, duas facas, quatro celulares e outras peças. Os suspeitos e o material foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O possível envolvimento do grupo em outras ocorrências pela região está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana do Eusébio.

Sobre o assunto Contraventor Rogério Andrade é alvo de ação do MPRJ e da Polícia Civil

Polícia investiga suposta mensagem antissemita na Casa de Anne Frank

Vereadoras de SC buscam proteção da Polícia Federal após ameaças de morte

Polícia Federal prende paraguaio suspeito de mandar matar promotor

Atentado com carro-bomba deixa dois mortos em Jerusalém Oriental (polícia e socorristas)mib-mj/vl/mar/es/tt

Tags