Homem é preso em flagrante por homicídio na Praia do Préa

Francisco Marcelo da Costa Rodrigues, de 27 anos, foi preso em flagrante por crime de homicídio. Ele é suspeito de matar um homem de 29 anos a facadas durante a madrugada do sábado, 27, na praia do Préa, município de Cruz, no Ceará. Ele foi detido no mesmo dia, mas na cidade de Granja.



O homicídio teria sido motivado por discussão entre o suspeito e a vítima em um bar localizado no vilarejo da praia do Préa. Um dos suspeitos foi o Marcelo, que foi preso, usou um transporte coletivo para fugir para a cidade de Granja. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A prisão foi efetuada pelos policiais da 2ª Companhia do 11º Batalhão Policial Militar (2ªCia/11ºBPM).

O homem foi levado à Delegacia Municipal de Bela Cruz, onde foi autuado por homicídio. Ele está à disposição da Justiça. A Polícia segue no intuito de capturar outro suspeito de envolvimento no homicídio.

O nome da vítima não foi divulgado pelo órgão.

