Confira atrações confirmadas para a ExpoCrato 2022

Durante apresentação neste sábado, 20 de novembro, o cantor Fábio Carneirinho divulgou as primeiras atrações confirmadas para o festival

Em apresentação durante a segunda edição do Festival Mão na Brasa, que ocorreu na tarde deste sábado, 20, no Crato, o cantor Fábio Carneirinho divulgou as primeiras atrações confirmadas para o festival ExpoCrato 2022. O anúncio foi transmitido ao vivo pelo jornalista Farias Junior, da CBN Cariri, em seu blog pessoal.

Além do próprio Fábio Carneirinho, que antecipou a participação no festival, também devem estar presentes Henrique e Juliano, Gustavo Lima, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano e Aviões do Forró.



A produção do evento afirmou ao jornalista que a divulgação oficial das atrações só iria ocorrer em dezembro deste ano.

Confira as primeiras atrações confirmadas para a ExpoCrato 2022:

Fábio Carneirinho

Henrique e Juliano

Gustavo Lima

Jorge e Mateus

Wesley Safadão

Zé Neto e Cristiano

Aviões do Forró

