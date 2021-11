Delegado de Polícia do CE tem fotografia usada por criminosos para aplicar golpes no WhatsApp

Criminosos utilizaram a fotografia de um delegado de Polícia Civil do Ceará para aplicar golpes por meio das redes sociais. A imagem, na qual ele estava com vestimenta da Polícia, era usada para pedir dinheiro - o conhecido golpe do Whats App. Em nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, solicitada pelo O POVO, nesta quinta-feira, 18, a pasta informou que a ocorrência de falsidade ideológica é investigada pela Delegacia Regional do Crato.

De acordo com a Polícia Civil, a imagem do delegado foi usada indevidamente por criminosos em um aplicativo de mensagens. As equipes da delegacia realizam diligências para elucidar o caso e identificar e capturar os suspeitos do crime.





Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para a Delegacia Regional do Crato pelo número (88) 3102-1285.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

