Garota de 15 anos esfaqueia padrasto para defender mãe de violência doméstica

Uma adolescente de 15 anos de idade desferiu sete facadas no padrasto, de 45 anos, para impedir que ele seguisse com as agressões à mãe dela, vítima de violência doméstica. O caso foi registrado no município de Crato, no Ceará. A ocorrência foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Polícia Militar e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram acionados para o local. O padrasto foi socorrido para uma unidade hospitalar.

A mãe e a adolescente foram levadas à delegacia. A jovem foi apreendida e, no local, foi registrado um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

O homem lesionado a faca foi autuado por violência doméstica. A mãe do adolescente foi autuada em flagrante por fornecer bebida alcoólica para menor de idade, pois antes da ocorrência, mãe e filha estavam bebendo em um bar nas proximidades da residência onde aconteceu o caso.

