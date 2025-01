Primos são condenados a 18 anos de prisão acusados de matar tio em Coreaú

Primos teriam planejado a morte do tio após o agricultor denunciar o furto de animais em sua propriedade / Crédito: Divulgação/PC-CE

Os primos Luciano Rodrigues da Silva e Luis Carlos Gomes da Silva foram condenados a 18 anos e nove meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado pela morte do próprio tio, o agricultor Raimundo Nonato Gomes da Silva. A decisão da Vara Única da Comarca de Coreaú foi divulgada nessa sexta-feira, 10, e acatou o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A dupla foi sentenciada após o julgamento em Júri Popular.

Conforme a denúncia da Promotoria de Justiça de Coreaú, a vítima teria realizado comentários a um dos moradores locais sobre o suposto envolvimento do sobrinho Luis Carlos no furto aos animais, o que teria motivado o crime.

Crime foi motivado por denúncias de furto de animais; relembre o caso O crime aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2023, no Sítio Tapera, zona rural de Coreaú, a 282 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia, a dupla teria planejado o homicídio após o tio denunciar um deles pelo furto de um carneiro na sua propriedade. Os primos foram presos em julho de 2023, após mais de quatro meses de investigações. À epoca, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que Luis possuía antecedentes criminais por ameaça, uso de drogas e estupro de vulnerável. Segundo o Ministério Público, após tomar conhecimento de que o tio teria o denunciado, o réu se uniu ao primo e juntos foram à casa da irmã da vítima, onde ele morava.