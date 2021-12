Carga com R$ 625 mil em cigarros ilegais é apreendida em Chorozinho

Motorista que conduzia ônibus com o material fugiu do local ao perceber fiscalização da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão de cigarros ilegais na noite dessa quarta-feira, 8, no município de Chorozinho, a 69,7 km de Fortaleza. A carga, avaliada em R$ 625 mil, estava sendo transportada em um ônibus. O motorista abandonou o veículo e fugiu do local.

A apreensão ocorreu por volta das 21 horas, quando uma equipe da PRF realizava fiscalização no quilômetro 71 da BR-116, localizada no município cearense. Durante a fiscalização, o ônibus modelo Agrale/8.5 Neobus Thunder de placas da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), desviou dos agentes policiais. Buscas foram realizadas na região, mas os agentes não conseguiram encontrar o condutor do veículo, que abandonou o ônibus às margens da rodovia.

Ao realizar a fiscalização no interior do veículo foram encontradas 125 mil carteiras de cigarros de origem estrangeira, acondicionadas em caixas de papelão. O cigarro apreendido foi avaliado em R$ 625 mil. O ônibus juntamente com a carga apreendida foram encaminhados à sede da Polícia Federal (PF) em Fortaleza.

