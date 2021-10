Homem investigado por homicídio é preso em flagrante em Choró

Um jovem de 29 anos, suspeito de homicídio contra um homem de 37, no dia 9 de outubro, foi preso na tarde desta segunda-feira, 26, na localidade de Ouro Branco, município de Choró, a 166,6 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu no distrito de Barreira, na mesma cidade.

Francisco Erinaldo Cordulino da Silva, 29, com antecedentes criminais por receptação, foi preso em casa e encaminhado à Delegacia Regional de Quixadá da PC-CE. Lá, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo, e o mandado de prisão foi cumprido.

Segundo a Polícia, as investigações iniciaram após um crime de homicídio que vitimou um homem de 37 anos, na zona rural do município de Choró. As investigações levaram a Polícia até a residência do jovem e, no imóvel, uma arma de fogo artesanal do tipo espingarda foi encontrada e apreendida.



