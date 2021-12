Serviço de Inteligência da Polícia localiza mais de mil quilos de cocaína no Interior do Ceará

Serviço de Inteligência da Polícia localiza 1.074 quilos de cocaína em Chaval, no Interior do Ceará. A operação deflagrada nesta quinta-feira, 9, pela Polícia Federal juntamente com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) partiu do trabalho da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS-CE, que localizou a droga. Ação contou ainda com o apoio operacional da Polícia Militar.

Mais detalhes da apreensão serão repassados ao longo do dia.

