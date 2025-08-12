Cumbuco recebe celebração em homenagem a Iemanjá

O encontro acontece nesta sexta-feira, 15, e deve reunir fiéis, moradores e turistas para homenagear a Rainha do Mar

A programação tem início às 10 horas, na Avenida dos Coqueiros, em frente ao Hotel Wai Wai, e inclui cânticos, danças, oferendas e rituais voltados à Rainha do Mar.

A praia do Cumbuco, em Caucaia , Região Metropolitana de Fortaleza, será cenário de uma celebração dedicada a Iemanjá , divindade das águas na tradição afro-brasileira. A iniciativa acontece nesta sexta-feira, 15. A ação é promovida pelo centro espiritual Tenda Palmeiral dos Índios, o encontro marcará a primeira edição da festa conduzida por Mãe Marai, responsável pelo templo.

Além do caráter religioso, o evento busca valorizar a herança cultural afro-brasileira e reforçar a importância da preservação ambiental das áreas costeiras.

O encontro tem como proposta manter viva a devoção à orixá

De acordo com os organizadores, o intuito do evento é criar um momento de integração entre fiéis, moradores e visitantes, incentivando o respeito à diversidade religiosa e fortalecendo a identidade cultural local. A participação é gratuita e aberta ao público.

“Iemanjá é mãe de todos, acolhe e protege. Queremos que essa festa seja um marco para que a cada ano possamos celebrar e fortalecer nossa espiritualidade”, afirma Mãe Marai, responsável pelo templo.

Serviço

Data: 15 de agosto de 2025

Horário: a partir das 10 horas

Local: Avenida dos Coqueiros, 4000 – Cumbuco (em frente ao Hotel Wai Wai)