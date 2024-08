Praia do Cumbuco sofre com erosão e lixo após instalação de estruturas de drenagem

Intervenções abrigam sistemas responsáveis por drenar água da chuva absorvida pelas dunas do Cumbuco que, anteriormente, se espalhava pela superfície das vias. Comerciantes, profissionais de kitesurf e frequentadores do local alegam sujeira e insegurança após estruturas instaladas no local

Quem transita pela orla da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), observa, atualmente, algumas características que fogem do cenário da praia. Cerca de 11 estruturas de concreto que formam as galerias pluviais ao longo da faixa de areia e pavimentos circulares — rotundas Construção circular que termina em cúpula arredondada. — com piso intertravado, que interligam as vias da região à faixa de areia, estão aumentando erosão e acúmulo de lixo no local.

As intervenções, conforme a Prefeitura de Caucaia, foram sendo instaladas há cerca de 15 anos pelas Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, pela Secretaria de Infraestrutura de Caucaia e pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

O intuito delas, segundo a gestão municipal, é drenar a água da chuva absorvida pelas dunas do Cumbuco que, anteriormente, escorria pela superfície das vias, formando canais a céu aberto, danificando o pavimento da Vila do Cumbuco e dificultando o acesso às residências.