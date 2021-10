Homem é preso em flagrante por ameaçar e agredir a companheira em Caucaia

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante suspeito de ameaçar e agredir a companheira, também de 23 anos, no bairro Marechal Rodon, em Caucaia, na tarde deste domingo, 18. O homem estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo. Sete gramas de maconha foram apreendidos. Ele foi preso em casa e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o mandado de prisão preventiva por roubo foi cumprido. Ainda foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e posse de drogas.

LEIA MAIS| Violência doméstica: quais fatores inibem as denúncias das mulheres contra os agressores?

Segundo a Polícia Militar, as buscas iniciaram após os PMs receberem diversas denúncias sobre um homem que estaria trancado em casa agredindo a companheira. Os agentes foram ao local informado, onde se depararam com a vítima fora da residência com lesões. O suspeito foi capturado dentro da casa e, com ele, foram encontradas sete gramas de maconha.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags