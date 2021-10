Vacinação: Caucaia antecipa segunda dose para adolescentes de 17 anos

18:28 | Out. 06, 2021

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), antecipou para esta semana a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 17 anos. O imunizante, do tipo Pfizer, começou a ser aplicado nesta quarta-feira, 6, em todos os locais de vacinação da cidade.

Segundo informou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), podem tomar a D2 os adolescentes que receberam a primeira aplicação há pelo menos 21 dias, período recomendado para o fechamento do chamado ciclo vacinal. Ainda segundo a pasta, não há necessidade de agendamento.

Para se vacinar, basta ir a um dos pontos fixos de vacinação, comprovante de residência, documento oficial com foto e o cartão de imunização. A campanha de vacinação em Caucaia funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 16 horas e nos finais de semana das 9 às 15 horas.

Vacinômetro

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro, o município de Caucaia aplicou mais de 367 mil doses de vacinas contra a Covid-19. No total, foram 227.092 referentes à D1 e 133.784 à D2, além de 6306 vacinas de dose única (Janssen). Em termos percentuais, a cidade tem pouco mais de 61% da população vacinada com pelo menos uma dose e 36% com esquema vacinal completo (duas doses ou aplicação única).

Segundo dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), o município aplicou cerca de 95% do total de doses enviadas para D1 e aplicação única (245.537) e 72% das vacinas destinadas a D2 (183.712).

Confira os pontos fixos de vacinação em Caucaia:

• Escola Iraci Barbosa – Icaraí

• Escola Antônio Albuquerque – Potira



• Escola Francisca Amaral – Metrópole



• Grêmio Municipal – Açude



• Praça da Matriz – Centro



• IFCE- Pabussú



• Escola Rubens Vaz – Marechal Rondon



• Nova Metrópole - Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Avenida A nº 760



• Parque Guadalajara (Grande Jurema) Escola Sete de Setembro – Avenida Dom Almeida Lustosa nº2322



• Icaraí - Icaraí clube de praia –– Rua Alan Kardec 186 (em frente à praça)

Tags