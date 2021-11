Homem é suspeito de enviar imagens de crimes para extorquir comerciantes. Edson Gabriel Alves Freitas, 24, que já responde por seis procedimentos policiais, é apontado pela Polícia como chefe de uma organização criminosa em Catunda. Preso na cidade de Sobral nessa quinta-feira, 4, ele já se preparava para embarcar para o Rio de Janeiro, onde pretendia se esconder da Polícia cearense.

Gabriel foi preso no momento em que saía de uma clínica médica e com ele foram apreendidos um celular e a quantia de R4 1,3 mil. Na sua residência, a Polícia encontrou um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas em Catunda. Ele foi autuado por integrar organização criminosa. O suspeito já responde por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação.

Tags