CE: Regata de Jangadas da Caponga exalta cultura do jangadeiro e esportes na praia

26ª Regata de Jangadas vai contar shows e atividades esportivas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cascavel

Referência na região Nordeste pelas velas de pano, a Praia da Caponga, localizada em Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza, será palco da 26ª edição do evento Regata de Jangadas, entre os dias 1º e 3 setembro. Cerca de 135 jangadeiros devem participar da competição neste ano.

Por meio da temática "Praia Esportiva", a Associação dos Empreendedores de Turismo, Artesanato e Cultura de Cascavel (Assetuc), com apoio da Secretaria do Esporte do Ceará (Sejuv), da Colônia de Pescadores Z10 e da Prefeitura Municipal de Cascavel, busca incentivar a prática de esportes tanto aquáticos como terrestres (na areia), além do fortalecimento da cultura do jangadeiro no Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diversas atividades gratuitas estão protocoladas, como passeios de jangada, competições de surfe feminino e infantil, futmesa, futevôlei, vôlei de praia, beach tennis e futebol de areia.

Além disso, em parceria com o Projeto Surf Escola, aulas gratuitas de surfe serão realizadas em turmas, nos períodos matutino e vespertino, para 20 pessoas. A estrutura do evento também contará com um túnel na entrada equipado com um umidificador industrial para porporcionar sensação refrescante. Em 2023, a expectativa da organização do evento é que mais de cinco mil pessoas, somando competidores e visitantes, compareçam ao evento.

Na sexta, 1° de setembro, apresentam-se as bandas Baila Comigo e Banda Reite. No sábado, 2, haverá shows dos grupos Newchoro, Sedusamba e banda O Verbo. No último dia, haverá forró e reggae com as bandas Forró da Boa, Fauzi Beydoun (Tribo de Jah) e Carlinhos Nação.

A participação nas modalidades esportivas e na regata de jangadas é aberta ao público, com inscrições gratuitas pelo site, e-mail ou WhatsApp do evento, ou nas tendas que estarão espalhadas no local durante a programação. O diretor da Assetuc, Mamede Rebouças, ressalta a importância do evento para a Praia da Caponga. "O evento, além de fortalecer a cultura das jangadas, incentiva a economia local. Queremos retomar o turismo na praia da Caponga que, por muito tempo, foi uma das praias mais procuradas pelos turistas", afirma. Francisco de Assis Filho, 53, presidente da Colônia Z10, conta como a relação com a pesca mudou sua vida. Os pais não queriam que ele fosse pescador. Aos 19 anos, era segurança, mas a vontade de ser pescador nunca saiu da mente. Após dois anos de trabalho, largou a atividade para ser pescador. Hoje, como presidente da Colônia, representa dez mil pescadores de Cascavel.

Sempre em Cascavel, Caponga, Balbina, Águas Belas e Barra Velha, ele teve oportunidade de participar de regatas com amigos da velha guarda, já aposentados. "Aprendi muito com eles.", afirma. Frankilin, presidente da Colônia Z10, demonstra o amor pela pesca Crédito: Lucas Diniz Com a rotina, comprou uma embarcação e começou a participar de competições. "Só aqui na Caponga, já participei de mais de umas 20 regatas. Já participei de outras em outras praias, todas as praias no nosso litoral aqui eu estou participando das regatas."

Ele compara o evento ao Dia de São Pedro — padroeiro dos pescadores —, mas diz que a festa maior do pescador é a da Regata, porque enquadra todo pescador do Litoral Leste cearense. "É uma confraternização grande do pescador, mesmo tendo essa grande rivalidade, é o dia que todos os pescadores se encontram em uma praia onde vai ser o evento para festejar, a regata simboliza a festa do pescador, não é só a Caponga em si, são todas as praias envolvidas", afirma ele. O amor pela pesca Francisco de Assis Filho cultiva o amor pela pesca, mas também acredita que falta incentivo para a área continuar viva, principalmente entre os jovens. Ele ressalta que tenta engajar e enquadrar outros trabalhos. "Não é que a pesca esteja ruim, mas falta engajamento, organização e interesse [do poder público]." "Nunca vou dizer que a pesca é ruim. Se eu possuo alguma coisa, é graças à pesca. Tive vários trabalhos, mas nunca me deram nada. A pesca me deu tudo que eu tenho. O sustento da minha família vem da pesca. A minha esposa é professora, também ajuda bastante, mas a maior parte vem da pesca", explica ele.