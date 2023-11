Homem cai em cisterna de 4 metros de profundidade e é resgatado por Bombeiros

Vítima foi levada pelo Samu ao Hospital Regional do Cariri com fraturas e traumas

Como foi o resgate?



Ricarte contou que a cisterna onde aconteceu o acidente é feita de alvenaria a partir do solo e não subterrânea, o que foi importante para a estratégia de resgate.

“A gente precisou usar uma escada extensiva para amarrar a vítima com segurança em uma maca e ir deslizando e içando-o por cima da escada até o topo da cisterna. E da mesma forma, chegando ao topo da cisterna, a gente utilizou a escada para poder levar a vítima até o solo, porque a cisterna tinha 4 metros de altura tanto por fora como por dentro”, esclareceu.

O paciente foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Regional do Cariri com fratura no antebraço direito e dores na lombar e na região cervical da coluna. Ele não chegou a bater a cabeça, mas caiu de costas e tentou utilizar o braço para amortecer a queda. Até o momento não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.