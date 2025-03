Guarda municipal e estudante de enfermagem são presos suspeitos de prestar serviço para facção criminosa em Caridade

Além deles, um indivíduo que seria integrante do CV, com dois mandados de prisão, foi preso durante operação da PMCE

O guarda municipal de Fortaleza Francisco Joanes Silva Costa foi preso pela Polícia Militar do Ceará, no município de Caridade , a 94 quilômetros de Fortaleza, na segunda-feira, 24, suspeito de integrar organização criminosa.

Com a chegada dos policiais ao local indicado, os agentes de segurança perceberam um automóvel modelo Cruze se evadindo do local.

Policiais militares da Força Tática, do Comando Tático Rural (Cotar) e do Raio foram averiguar uma denúncia que apontava um homem faccionado do Comando Vermelho (CV), com mandado em aberto, estaria traficando.

De acordo com o relatório policial obtido pelo O POVO , as prisões aconteceram durante a execução da operação denominada Conexão Segura em Caridade , com o objetivo de coibir os ataques de operadoras de Internet , que deixaram população do Município sem acesso no início de março.

De acordo com o relatório policial obtido pelo O POVO , a técnica de enfermagem seria de Fortaleza e viajou à Caridade para cuidar de integrantes do Comando Vermelho.

Durante a abordagem, os PMs encontraram o guarda municipal de Fortaleza, Francisco Joanes Silva Costa; Ythalo Barbosa Irineu, que foi apontado nas denúncias como o integrante do CV e com mandado em aberto; além de uma suposta técnica de enfermagem, chamada Maria Isadora Alexandre Cavalcante.

Segundo o relatório, o guarda municipal estava com uma arma sem documentação. Conforme apurações do O POVO , ele teria relatado aos agentes de segurança que está em estágio probatório e entrou na Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) há menos de um ano.

O guarda municipal, que é natural de Caridade, negou que estivesse envolvido com integrantes da organização criminosa e informou no depoimento, obtido pelo O POVO , que estava em Caridade e faria o transporte dos dois passageiros para Fortaleza.

O agente de segurança estava escalado para o trabalho naquele dia, em Fortaleza, no entanto portava um atestado médico de três dias, que o afastava das atividades.

Estudante de enfermagem teria atendido homem baleado e retirou projétil

Em depoimento à Polícia, Maria Isadora afirma que é estudante de enfermagem e não integra organização criminosa, mas confirma que prestou socorro a indivíduos faccionados, que atendeu um homem baleado e retirou o projétil.

Ainda informou que conhece o guarda municipal, que ele teria uma ótica no município de Caridade e estava de carona.

A Polícia Militar do Ceará informou que os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Canindé, onde foram realizados os procedimentos por porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e dado cumprimento ao mandado de prisão.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 4º Batalhão de Policia Militar (4ºBPM), com apoio do Comando Tático Rural (Cotar) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), realizou, na noite dessa segunda-feira (24), a prisão de três pessoas por envolvimento com organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão. A ação ocorreu na zona rural do município de Caridade, a cerca de três quilômetros da sede, na BR-020", informou a PMCE.

A Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) informou, por meio de nota, que não compactua com desvios de conduta dos seus servidores e informa que o guarda municipal Francisco Joanes Silva Costa será submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que será instaurado pela Corregedoria da instituição.

Ataques a provedores de Internet em Caridade

Caridade foi um dos municípios que se tornou alvo da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que tenta interferir na atuação de provedores de internet. As investigações mostram que os ataques eram financiados pelo CV e as ordens partiam do Rio de Janeiro (RJ).