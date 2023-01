Após denúncia anônima, Polícia resgata cachorro que estava acorrentado

Um cachorro que sofria maus tratos foi resgatado por agentes da Polícia Civil do Ceará em Putiú de Cima, zona rural do município de Capistrano. De acordo com a Polícia, o animal, chamado de “Vitório”, estava acorrentado em um casebre insalubre, sem comida e água potável disponíveis.

Os policiais foram ao resgate do cachorro após receberem uma denúncia anônima. Ao chegarem à localidade, identificaram o suspeito de maus tratos, que acabou conseguindo fugir, deixando para trás uma espingarda. As autoridades também encontraram um cavalo morto no local. Conforme a Polícia, quando for encontrado, o homem deve ser indiciado pelos crimes de maus tratos e porte ilegal de arma de fogo.

Todo o material encontrado no casebre foi levado à Delegacia Municipal de Aracoiaba. O cachorro resgatado será adotado pela corporação e deve se tornar ajudante em operações. Vitório vai fazer companhia a Meire, cachorra também adotada pelos policiais.

De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), é proibido “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Em setembro de 2020, foi instituído o incremento da pena para quem maltrata cães e gatos, amparado pela Lei 9.605/1998.

As denúncias podem ser feitas pelo 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Também está disponível o número: (85) 3101-0181, de WhatsApp, por onde podem ser realizadas denúncias por meio de imagens, fotografias e áudios.



