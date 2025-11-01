Ceará tem mais de 190 lixões e apenas sete aterros sanitários

Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde / Crédito: FCO FONTENELE

Ceará possui 196 lixões ativos, mesmo com o Novo Marco do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) determinando que o encerramento destes equipamentos deveria ter ocorrido até agosto de 2024. Dado é da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), que informou ainda que o Estado tem sete aterros sanitários em operação, licenciados e em funcionamento e outros oito em fase de implementação.

Em busca do cumprimento da legislação, que se apoia ainda na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), o Ministério Público do Ceará (MPCE), instaurou 134 procedimentos administrativos relacionados ao tema, ajuizou 25 ações civis públicas, firmou 35 Acordos de Não Persecução Penal (ANPPs) e apresentou duas denúncias contra municípios. Mas as medidas, iniciadas em 2018, não apresentavam resultado. Em Canindé, município do Sertão Central, moradores denunciam a situação de um lixão localizado às margens da CE-257. Além do acúmulo de lixo, que contamina o solo e atrai pragas, o local enfrenta, há anos, queimadas. Conforme relatos, o cheiro forte da fumaça se espalha por vários quilômetros, afetando residências próximas e motoristas que trafegam pela via. Morador da localidade de Caiçara, a cerca de 7 km do lixão, Jessé Bianor, 51, comenta que a situação perdura há muitos anos. “No último final de semana [25 e 26 de outubro] mesmo houve um grande fumaceiro. Tem dias em que ninguém da região, em um raio de 10 km ou mais, consegue dormir por causa da fumaça que se espalha por toda a região”, afirma.

LEIA TAMBÉM | Ceará é o quinto estado do País com maior proporção de municípios com lixões Jessé relata que o problema impacta a saúde dos moradores. “Há fogo quase todos os dias. Muitos moradores sofrem com problemas respiratórios e precisam procurar atendimento médico na UPA e no hospital."

Doutoranda e mestre em Engenharia Civil (Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Karina Albuquerque explica que a queima em lixões é um fenômeno comum e pode ocorrer tanto de forma espontânea quanto criminosa.

“A disposição dos rejeitos envolve várias reações químicas. Quando o material começa a se decompor, ele libera um líquido chamado chorume. Esse chorume entra em contato com o solo. Como o nosso clima é quente, ele pode entrar em combustão e causar as queimadas. Até uma ponta de cigarro jogada em um local como esse é extremamente perigosa.” No local, imagens registradas pelo O POVO no domingo, 26, mostram homens e mulheres procurando materiais recicláveis entre os resíduos, em meio a pilhas ainda em chamas e à fumaça. Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde Crédito: FCO FONTENELE Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde Crédito: FCO FONTENELE Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde Crédito: FCO FONTENELE Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde Crédito: FCO FONTENELE Catadores de material reciclável em lixão de Canindé Crédito: FCO FONTENELE Catadores de material reciclável em lixão de Canindé. Fumaça expelida das queimadas pode causar riscos a saúde Crédito: FCO FONTENELE

Karina reforça que a fumaça pode causar riscos à saúde: “Mesmo morando a alguns quilômetros de distância, há vários componentes químicos ali [como metano] que são extremamente prejudiciais. Também há riscos pelo contato com materiais contaminados, especialmente no caso dos catadores. Além disso, infelizmente há uma ‘cultura’ muito forte no Brasil de pessoas morarem dentro dos lixões”. No Brasil, existem três formas de destinar o lixo urbano: 1. Lixão (modelo ilegal): O lixo fica a céu aberto, sem proteção do solo, sem drenagem de chorume e sem controle de gases.