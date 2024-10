Motorista responsável por desabamento que causou duas mortes em Canindé é preso

O motorista que teria sido responsável por fazer um muro desabar sobre romeiros na tarde dessa sexta-feira, 4, em Canindé, distante 118,60 km de Fortaleza, foi preso em flagrante. Uma criança de 3 anos e um homem de 71 morreram em razão do ocorrido. Um garoto de 7 anos também ficou lesionado.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o condutor manobrava um ônibus quando a traseira do veículo bateu contra um muro. Com a colisão, a estrutura desabou e caiu sobre uma barraca.

Romeiros que estavam no local foram atingidos pelos escombros. Entre vítimas estão Wallace da Conceição Pereira, 3, e Francisco Rodrigues de Paiva, de 71 anos, que morreram.