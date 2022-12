Animais do zoológico de Canindé tentam acertar placar dos jogos da Copa

Animais de um zoológico participaram de uma atividade para tentar acertar qual time venceria a partidas de futebol da Copa do Mundo no Catar. As partidas escolhidas foram Brasil e Suíça, que resultou na vitória da seleção brasileira na tarde desta segunda-feira, 28; e Alemanha e Espanha, que resultou no empate entre as duas seleções na tarde de domingo, 27, às 16 horas. O zoológico fica em Canindé, a 121,3 km da Capital. No vídeo, um jabuti e uma ema aparecem apostando na vitória da seleção alemã e o quati aposta na vitória da seleção brasileira.

As ações, chamadas de enriquecimento ambiental, são atividades elaboradas para desenvolver comportamentos naturais como a exploração e o forrageamento. Os itens utilizados são feitos de materiais não tóxicos e não oferecem riscos aos animais, como a cola para grudar as imagens, que é feita com farinha.



A zootecnista Taise Praxedes, que trabalha no zoológico de Canindé, diz que atividades de enriquecimento são feitas regularmente na rotina dos animais e que a ideia da atividade temática surgiu com o intuito de chamar a atenção do público.

“Os animais não ligam para os desenhos que colocamos, mas quando atividades temáticas são feitas e chamamos a atenção das pessoas, é uma oportunidade de realizar educação ambiental e explicar a função do zoológico que é muito importante para a sociedade atual”, afirma Taise.

Taíse diz ainda que serão feitas atividades alusivas para os próximos jogos da copa, inclusive para o jogo da Seleção Brasileira contra a Seleção Camaronesa, na sexta-feira, 02, às 16 horas.



