Polícia recupera celulares roubados vendidos pelas redes sociais

Celulares roubados, que vinham sendo comercializados em um grupo criado em uma rede social, foram recuperados em uma ação da Polícia Civil, na cidade de Boa Viagem, no Sertão Central do Estado, nesta quinta-feira, 25. Duas pessoas foram detidas após adquirirem os aparelhos frutos de roubo. Elas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas.

De acordo com a Polícia, a investigação foi iniciada após um casal realizar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Independência, também no Sertão Central do Ceará, para denunciar o roubo de dois aparelhos por dois homens, em um estabelecimento comercial. Na investigação, policiais civis de Independência localizaram e recuperaram os dois celulares nos dias 12 e 25 de agosto, respectivamente, com duas pessoas com idades de 20 e 24 anos. Os suspeitos afirmaram que compraram os aparelhos em uma página na internet.

LEIA MAIS | Polícia recupera objetos roubados e apreende drogas em Aquiraz

Os dois suspeitos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação e os celulares foram restituídos aos proprietários. As diligências e investigações continuam, para capturar os envolvidos no crime.

Verifique a situação do celular

Para consultar se o seu aparelho celular possui procedência legal, a Polícia Civil aconselha acessar o site da Anatel e inserir os dados do Imei do celular. No site da Anatel é possível verificar a situação do dispositivo. Se a pesquisa apresentar o resultado “até o momento o Imei informado não possui restrições de uso” é sinal que o aparelho não possui restrições.

Como consultar o número de Imei?

O Imei pode ser encontrado na caixa do celular, no adesivo que fica por trás da bateria ou digitando *#06# no celular e apertando a tecla para ligar. Celulares com entrada para dois chips possuem dois números de Imei, sendo necessário verificar em ambos os chips.



Tags