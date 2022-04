Homem é preso suspeito de estupro contra amiga da filha

Uma denúncia de estupro contra uma criança de 12 anos resultou na prisão de um homem de 57 anos. O caso aconteceu no município de Bela Cruz, no Ceará, localizado a cerca de 230 km da Capital. A Polícia foi acionada após a vítima relatar o ocorrido para uma professora.

De acordo com as investigações policiais, o crime teria ocorrido antes da criança ser levada ao colégio. A vítima aguardava uma colega e estava acompanhada do suspeito. O crime teria ocorrido neste momento. A criança chegou a ir até a escola, onde relatou o ocorrido para uma amiga, que fez o alerta do ocorrido para uma professora.

O caso aconteceu no dia 17 de março, mas a captura do suspeito foi realizada nesta semana, no último dia 30 de março, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A família da vítima tomou conhecimento sobre o ocorrido após colher informações com a direção do colégio.

Ainda segundo as apurações da PCCE, esta não foi a primeira vez que a criança viveu uma situação de abuso. De acordo com as investigações, a criança já havia sido abusada aos seis anos de idade.

“As crianças e adolescentes precisam se sentir à vontade para externar a situação. Esse abuso não foi o primeiro. A vítima já tinha sido abusada aos seis anos de idade. Só que, dessa vez, não aguentou e desabafou com uma colega e com a professora", afirma o delegado Jean Weddigen, titular da Delegacia Municipal de Bela Cruz.

Com as informações colhidas sobre o caso, a PCCE representou por um mandado de prisão preventiva, que foi aceito pelo Poder Judiciário e cumprido pela polícia.

Sobre o caso, a polícia informa que a população ainda pode contribuir com informações, o sigilo e o anonimato são garantidos. As denúncias podem ser realizadas por meio do número (88) 3663-1925, da Delegacia Municipal de Bela Cruz.

