Escola cearense conquista pódio em duas categorias da Feira Nordeste de Ciência

A escola conquistou o pódio em duas categorias da competição. Crédito: Divulgação/ EEEP Pedro de Queioz Lima

Veja os projetos premiados GAAC: O POTENCIAL BIOLARVICIDA DAS ANNONACEAES 1º Lugar em Ciências e Engenharias e Credencial para a Bélgica

Orientador : Mardônio

Coorientadora: Patricia

Alunos: Luzia e Marcos Venâncio BIO PLANTS NO TERMITES 1º Lugar em Ciências Biológicas e Credencial para os EUA (New York)

1º Lugar também na publicação na Publicação de artigo na Revista Prêmio ABRIC de Excelência.

- Menção honrosa no projeto movimento Circular;

Orientador : Patricia

Coorientadora: Oricélio

Alunos: Evlly, Mariana e Giovane Bio heilverband

2º Lugar Ciência biológicas e Credencial para Londres

3º Lugar no movimento circular;

3º Lugar para uma Publicação de artigo na Revista Prêmio ABRIC de Excelência.

Orientadora: Jaíres

Alunos: Ivine e Isadora CICATRIFUNGI

3º Lugar em Ciências Biológicas e Credencial para o México

Orientador : Mardônio

Alunos: Sara e Ana Cristina

O diretor da instituição, o professor doutor Webster Belmino, explica que a escola trabalha com o princípio filosófico do desenvolvimento integral do estudante, que são ciência, cultura e trabalho. "Compreendemos que o fazer educacional transformador só é possível quando trabalhamos sociabilidades que rompam a superficialidade do mundo material do capital", comenta. Os alunos conseguiram ainda, credenciais para Nova York, Cidade do México, Londres e Bruxelas — sendo uma credencial para cada projeto. Os projetos considerados relevantes recebem as credenciais de feiras científicas parceiras da feira que promove o evento.