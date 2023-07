PM encerra jogo de futsal após confusão entre árbitros e jogadores em Baturité

O momento foi registrado em uma live transmitida no canal do youtube da Prefeitura de Baturité

O jogo de futsal entre o Cantagalo e Prourb, realizado na quadra Dom Bosco, na noite dessa terça-feira, 25, em Baturité, a 93 km de Fortaleza, foi encerrado por orientação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após confusão entre árbitros e jogadores.

O momento, que foi registrado em uma live transmitida no canal do youtube da Prefeitura de Baturité, mostra quando a confusão se iniciou. O jogo valia pela semifinal do II Campeonato de Futsal Viva Baturité.

Perto do final do jogo, quando o Prourb ganhava de 5x3 do Cantagalo, um jogador foi expulso. Com isso, ofensas foram proferidas contra o árbitro do jogo, além de uma briga física entre um juiz e um atleta. Veja o vídeo:

Em nota, a Polícia Militar informou que para estabelecer a ordem foi necessário interferir com um disparo de munição antimotim, que tem baixo potencial ofensivo.

“Como nenhuma das partes envolvidas quis representar formalmente na delegacia de Polícia Civil, a situação foi resolvida no local”, diz a nota.