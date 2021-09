Barbalha avança no decreto de flexibilização das atividades; veja mudanças

O município de Barbalha, situado no Cariri cearense, avançou mais uma etapa no processo de flexibilização das atividades culturais e econômicas. Em decreto municipal publicado nesta semana, a prefeitura autorizou a ocupação de 100% das salas de aula e estendeu o horário de funcionamento de estabelecimentos. Medidas passaram a valer nessa quinta-feira, 23, e vão até o próximo dia 29.

Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, nesta sexta-feira, 24, o coordenador da Vigilância Sanitária do Município, Carlos Henrique Albuquerque, falou sobre o avanço. Segundo representante, o município segue aliando medidas sanitárias rigorosas com o processo de flexibilização.

O novo decreto permite, por exemplo, que as salas de aula das escolas funcionem com 100% da ocupação, mas desde que consigam manter o distanciamento adequado entre os alunos. Equipes da vigilância já atuam em algumas unidades do ensino particular para avaliação das condições de espaço.

No documento anterior, as instituições privadas só estavam autorizadas a realizarem o ensino presencial mantendo 50% de sua capacidade, e agora se preparam para expandir atividades. Já as escolas públicas, segundo coordenador, mesmo autorizadas não devem retornar com o ensino presencial ainda.

Henrique afirmou que a gestão realizou uma avaliação diagnóstica que notou um déficit de aprendizado em alguns alunos, por essa razão apenas o ensino de reforço será feito no presencial. O representante afirmou que ainda que não há nada previsto para a volta das aulas nesse modelo.

Já sobre as atividades econômicas, o horário permitido para o funcionamento de equipamentos como bares e restaurantes agora é de 8 horas até a primeira hora da madrugada. Equipamentos devem funcionar respeitando a capacidade máxima permitida atualmente, que é de 50%.

As apresentações musicais, que antes estavam autorizadas até as 22 horas, agora podem acontecer até as 23 horas. O estabelecimento ainda não está autorizado a ter espaço para dança e precisa manter o distanciamento de um metro entre as mesas. É obrigatório o uso de máscara durante a circulação pelo local, com multa de 200 reais para a pessoas que insistirem em desrespeitar medida.

Conforme foi autorizado em decreto estadual, só é permitido a realização de eventos sociais e corporativos, obedecendo ao quantitativo de 400 pessoas se o local for aberto e de 200 se o espaço for fechado. Seguem proibidas festas de qualquer outro tipo, como os tradicionais "piseiros".

Melhora nos índices

Henrique ainda fez um alerta sobre a a realização dos eventos. Segundo coordenador, mesmo aqueles que estão permitidos, como batizados, casamentos ou qualquer outro que se encaixe no quesito social ou corporativo, precisam seguir obedecendo as medidas sanitárias determinadas em documento.

"Tem que acontecer de forma responsável. As duas doses da vacina, uma dose única, continuam sendo porta de entrada para que esses convidados cheguem ou então a testagem negativa das últimas 24 horas em relação a Covid-19. Distanciamento obrigatório e uso de máscara também", pontuou.

Ainda segundo representante, a flexibilização ocorre no momento em que Barbalha segue registrando bons números em relação a dados sobre a pandemia. O município já tem mais de 80% da população vacinada com a primeira dose (D1) da vacina e tá há mais de 40 dias sem registrar óbito pela doença.

Além disso, Henrique relatou que a taxa de positividade dos exames caiu em mais de 80%. "São números confortáveis e a gente pretende só melhorar ainda mais", destacou, frisando também que o uso de máscara ainda é importante, assim como manter o distanciamento social.

No últimos meses Barbalha vinha registrando a realização de festas clandestinas. A última delas que veio a conhecimento público foi uma vaquejada realizada em agosto, onde mais de cinco mil pessoas se reuniram para participar do evento, encerrado pela vigilância Sanitária. Conforme Albuquerque, depois desse episódio o órgão não flagrou mais festividades desse porte.

