Morte de líder comunitário de Aratuba segue há cinco meses sem elucidação

Líder comunitário teria sido espancada e atropelada por caminhão em Aratuba Crédito: via WhatsApp O POVO

Há cinco meses, a morte do líder comunitário de Aratuba, a 124 quilômetros de Fortaleza, Gutiane Álibio Martins, segue sem elucidação. O crime aconteceu no dia 2 de maio deste ano, em via pública, durante uma festa no município. Criminosos teriam feito o crime parecer um acidente de trânsito.

O POVO teve acesso a imagens de câmeras de vigilância que mostram a vítima sendo abordada por dois homens e gesticulando com a dupla com um aparelho celular na mão. Eles parecem verificar o aparelho do rapaz. Em seguida Gutiane segue em direção a um caminhão, também gesticulando. O veículo para e os homens o espancam. O vídeo mostra o momento que a vítima é colhida pelo caminhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme uma fonte de identificação preservada, o rapaz teve um corte na perna, que atingiu a veia femoral. Em seguida ele é jogado na via e o veículo o atropela. No vídeo é possível identificar o caminhão que tem um nome chamado "Gratidão".

Gutiane era proprietário de uma gráfica e residia em Aratuba há 14 anos. Casado e pai de uma criança autista de 13 anos, ele ingressou em uma associação que defendia os direitos de pessoas neurodivergentes e se tornou um líder atuante na comunidade, que cobrava e questionava o poder público. Ele tornou-se alvos de ameaça. As imagens mostram o momento do veículo passando por cima do corpo. O vídeo do dia 2 de maio tem uma cena de vários minutos com o comerciante encostado no veículo e supostos criminosos aparecem verificando o celular. Os dois aparelhos celulares da vítima foram subtraídos, mas os outros pertences foram deixados. Os moradores ficaram chocados com o caso, no entanto as pessoas temem comentar sobre o que houve. Vítima sendo abordada por dupla em Aratuba Crédito: reprodução/vídeo

O caso estava sob investigação da Delegacia Municipal Guaramiranga, no entanto foi transferido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O POVO solicitou informações sobre o andamento das investigações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e a Polícia Civil informou, por meio de nota, que investiga um acidente de trânsito com vítima fatal que teve como vítima um homem de 44 anos. "As oitivas e diligências seguem em andamento com a finalidade de apurar os fatos. O caso está a cargo da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", informa. Denuncie

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181