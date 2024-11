Homem é baleado no estacionamento de supermercado em Aracati

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi baleado durante a manhã deste domingo, 10, no município de Aracati, localizado a 147 quilômetros (km) de Fortaleza.

Na ocasião, um homem teria chegado ao estacionamento de um supermercado da cidade e efetuado disparos contra um veículo ali presente, que teriam atingido a vítima.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem baleado foi socorrido para uma unidade de atendimento médico nas imediações do local do crime. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.