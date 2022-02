Foragido por roubo é preso na praia de Canoa Quebrada

Um homem foragido da Justiça por roubo a pessoa e estabelecimento foi preso pela Polícia Civil na manhã de hoje, 12, em Aracati (distante 274 km de Fortaleza). A captura ocorreu em uma barraca de praia de Canoa Quebrada.



Após investigações da polícia sobre a localização de um alvo da Justiça na localidade, os policiais civis chegaram ao suspeito identificado como Jesus Paulo de Farias Brito, 50, conhecido pelo apelido de “Gordo”. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva por roubo expedido pela 1ª Vara da Comarca de Aquiraz. Paulo trabalhava como guia turístico na região. O suspeito ainda possui antecedentes criminais por outro roubo.

Tanto esse caso quanto o inquérito policial que resultou na representação pelo mandado de prisão contra Paulo foram conduzidos pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz tendo apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM). Ele foi encaminhado à sede da unidade policial de Aquiraz, onde será ouvido. Em seguida, Paulo ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena, de acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

