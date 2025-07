Sétima edição de Regata de Zinga acontece neste domingo, 6, em Amontada

Com a chegada das velas e dos motores, a zinga foi ficando para trás, mas continua sendo utilizada para a mobilidade dos pescadores da Barra de Moitas, em caso de falha do motor.

A zinga passou a ser usada para animar a comunidade com a competição a remo, representando uma combinação de trabalho e diversão.

Evento foi pensado há 15 anos por pescadores como passatempo

Voz de liderança na comunidade, o agricultor e pescador Pedro Sousa Neto nunca saiu para morar fora e, de acordo com ele, já “enfrentou batalhas pesadas”. Os filhos moram com o pescador e o ajudam no trabalho com turismo náutico.

Ele conta que o evento foi pensado há 15 anos pelos pescadores da comunidade como forma de passar o tempo.