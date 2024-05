Criança de oito anos é flagrada com simulacro de arma de fogo em escola

A ocorrência foi registrada no município de Aiuaba e o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar

Na última quarta-feira, 29, uma criança de oito anos foi flagrada com um simulacro de arma de fogo em Aiuaba, no Ceará. A criança levou o objeto para a escola José Alves de Oliveira, onde teria ameaçado outros alunos. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar.

A criança que portava o simulacro foi contida por funcionários e a diretora de ensino pediu para que a mãe comparecesse à escola. No local, a mãe da criança, identificada com as iniciais de S.A.S, argumentou que a pistola era uma réplica.

A arma e a mulher foram levadas à Delegacia Regional de Tauá, onde foi realizado o flagrante por posse irregular. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que instaurou um procedimento para investigar o caso