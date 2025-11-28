Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará recebe 48 freezers de plasma para otimizar produção de medicamentos para hemofílicos

Ceará recebe 48 freezers de plasma para otimizar produção de medicamentos para hemofílicos

Foram destinados R$ 6,5 milhões de recursos do Novo PAC Saúde para a compra dos equipamentos enviados ao Ceará
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará receberá até fevereiro 48 freezers para congelar e armazenar bolsas de plasma — componente derivado do sangue. Entregues pelo Ministério da Saúde (MS) ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), os equipamentos devem otimizar a produção nacional de remédios usados no tratamento de pacientes hemofílicos e imunossuprimidos.

Os hemocentros de Fortaleza, Sobral e Crato já estão habilitados e qualificados para receber os produtos importados pelo MS. Além do Ceará, outros 21 estados receberão 604 equipamentos ao todo. A inauguração simbólica de seis freezers que já estão sendo utilizados no Hemoce foi realizada nesta sexta-feira, 28.

LEIA TAMBÉM | Semana do Doador de Sangue convoca voluntários para abastecer estoque no Ceará

São R$ 116 milhões investidos na compra dos freezers, sendo R$ 6,5 milhões destinados às unidades do Ceará. Os recursos são oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde.

O objetivo é fortalecer a autossuficiência do Brasil na produção de medicamentos hemoderivados, como a albumina e a imunoglobulina. Esses compostos são feitos a partir do plasma humano.

Em vez do País depender da importação dos remédios, as tecnologias permitem que eles sejam produzidos pela Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e repassados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso deve gerar economia de R$ 260 milhões por ano ao governo federal.

“A gente está fornecendo do SUS para voltar para o SUS. A estimativa é que a gente tenha um aumento de pelo menos 30% da nossa capacidade de ofertar o plasma para a indústria”, diz Luany Mesquita, diretora geral do Hemoce. Desde 2022, o hemocentro do Ceará já enviou 14 mil litros de plasma para a Hemobrás.

Entre as máquinas enviadas ao Estado estão os blast-freezers, de congelamento ultra-rápido. De acordo com Luciana Maria de Barros, coordenadora geral de Sangue e Hemoderivados do MS, essa tecnologia ainda não estava presente na hemorrede pública.

Com o blast-freezer, uma bolsa de plasma chega à temperatura ideal para armazenamento em apenas uma hora e meia. Em um equipamento menos potente, o ponto de congelamento é atingido somente seis a oito horas depois.

Luciana explica que as proteínas de coagulação presentes nesse hemocomponente se degradam em temperaturas mais altas. Quanto mais rápido o congelamento, menos proteínas são perdidas, garantindo uma qualidade mais alta e melhor aproveitamento do plasma pela indústria.

“É a possibilidade da doação de sangue ser 100% aproveitada, tanto para a transfusão quanto para a produção desses medicamentos que são oriundos do plasma”, afirma Luany Mesquita.

Os freezers também são importantes para o armazenamento do plasma nos hemocentros, com cada um comportando cerca de 650 litros na temperatura de -30° C.

“Uma grande angústia que a gente sempre teve no Brasil foi não ter espaço de armazenamento suficiente. Muitos hemocentros têm equipamentos já antigos, que poderiam dar problema. Se a indústria não pegar o plasma e o equipamento der problema, a gente poderia ter que descartar”, relata Denise Brunetta, diretora técnica do Hemoce.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar