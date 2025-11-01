Arquidiocese divulga programação das celebrações de Finados

Arquidiocese de Fortaleza divulga programação das celebrações do dia de FinadosMissas serão realizadas em diversas paróquias, cemitérios e comunidades no dia 2 de novembro, com horários variados para facilitar a participação dos fiéis
Neste domingo, 2 de novembro, a Igreja Católica realiza a tradicional celebração do Dia de Finados, dedicada à lembrança daqueles que já faleceram.
As programações para o dia foram divulgadas pela Arquidiocese de Fortaleza, que destacou que esse “é um momento de oração, memória e gratidão pela vida daqueles que amamos, confiando na promessa de Cristo: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá” (Jo 11,25)”.
Para facilitar a participação dos fiéis, as paróquias programaram diversas missas em horários variados, incluindo celebrações em cemitérios e comunidades da região. Confira o cronograma abaixo:
Celebrações nas Paróquias da Arquidiocese de Fortaleza:
Região Episcopal São José
Paróquia Santo Afonso Maria de Ligorio – Parquelândia
- 7h, 8h30 e 18h – Igreja Matriz
Paróquia São Benedito – Centro
- 8h e 17h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Dunas
- 9h, 11h, 17h30, 19h30 – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe
- 7h, 8h30, 17h e 19h – Igreja Matriz
Paróquia Divino Espírito Santo – Cidade 2000
- 7h 9h, 17h 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora das Dores – Otávio Bonfim
- 6h30, 9h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios- Benfica
- 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Fátima
- 7h, 9h, 12h, 17h e19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro
- 8h, 10h, 17h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Praia do Futuro
- 10h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia São Vicente de Paulo – Dionísio Torres
- 6h30, 9h, 11h30, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia São José – Papicu
- 8h, 10h e 18h – Igreja Matriz
Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo
- 8h, 17h, 19h – Igreja Matriz
- 7h, 19h – Capela Mãe Rainha
- 9h, 17h – Capela Santa Teresinha
Paroquia são Francisco de Assis – Jacarecanga
- 6h, 8h, 19h – Navegantes
- 8h – Lar de Fátima
- 16h - Comunidade Santa Edwiges (Centrinho)
- 9h30, 11h,17h30, 19h – Santa Edwiges
- 17h – Bom pastor
Reitoria São Judas Tadeu – São Gerardo
- 7h, 18h – Missas
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery
- 7h, 11h, 17h e 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Távora
- 7h, 9h, 17h, 19h – Igreja Matriz
- Paróquia Cristo Rei – Aldeota
- 6h, 9h, 11h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora da Paz – Aldeota
- 8h, 11h, 16h, 18h, 20h – Igreja Matriz
Paróquia São Geraldo Magela – São Gerardo
- 8h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Santa Luzia – Meireles
- 8h, 10h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Região Episcopal Bom Jesus dos Aflitos
Paróquia Santa Paula Frassineti – Bom Jardim
- 8h, 10h, 12h, 14h, 16h – Cemitério Parque Bom Jardim
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Planalto Pici
- 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz
- 8h30, 17h – Capela são José
- 8h30 – Capela são Francisco
- 17h – Capela São Domingos Sávio
Paróquia São Pio X – Panamericano
- 8h, 17h e 19h – Igreja Matriz
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos – Parangaba
- 7h,12h,15h – Cemitério da Parangaba
- 6h30, 8h30, 17h e 19h – Igreja Matriz
- 7h - Capela Nossa Senhora de Fátima
- 9h – Sagrado Coração de Jesus
- 16h – Capela Santo Expedito
- 18h – Capela Santa Cruz
Paróquia Imaculado Coração de Maria – Henrique Jorge
- 7h , 17h e 19h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese
- 6h30, 8h,11h,06h30,18h,19h30 – Igreja Matriz
Paróquia Santa Paula Frassinetti – Granja Lisboa
- 7h, 19h – Igreja Matriz
- 7h – Capela Sagrado Coração de Jesus
- 9h – Capela Santa Teresinha
- 9h – Capela São João Batista
- 17h – Capelas São José do planalto
- 17h – Capela Sagrada Família
- 19h – Capela São Sebastião
Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII – Jóquei Clube
- 7h, 16h30, 18h30 – Igreja Matriz
Região Episcopal São Francisco das Chagas
Paróquia São José – Canindé
- 7h, 10h e 19h – Igreja Matriz
- 8h30 – Cemitério Parque São Francisco
Área Pastoral Santo Antônio-Caiçara
- 7h – Comunidade Salitre
- 10h – Comunidade Vila Nova
- 17h – Comunidade Bonito
- 19h – igreja Matriz
Paróquia Senhora Sant´Ana – Paramoti
- Quadra do Bela Vista – 6h
- Igreja Matriz – 19h
- Comunidade Piedade – 10h
- Comunidade Oriente – 16h
- Paróquia São Miguel Arcanjo – Itapebuçu
- Cemitério (Itapebuçu) – 6h
- Vila (Serra do Lagedo) – 7h
- Agrovila – 9h
- Cajueiro-9h
- Cemitério (Amanari) – 17h
- Igreja Matriz – 19h
Região Nossa Senhora dos Prazeres
Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – Caucaia
- Igreja Matriz – 6h, 8h, 17h, 19h
- Caranguejo – 7h
- Sol Poente – 9h, 16h
- Lagoa Salgada – 9h
- Grilo – 17h
- Mangabeira – 18h
- Soledade – 18h30
Paróquia São Vicente de Paulo – Tabapuá
- 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia São Miguel Arcanjo – Conjunto Nova Metrópole
- 7h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Santo Antônio – Capuan
- 6h30, 19h – Igreja Matriz
Paróquia São José Operário – Araturi
- 7h, 9h30, 17h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia São Gonçalo do Amarante
- 8h, 19h – Igreja Matriz
Paróquia Santa Teresinha – Marechal Rondon
- 8h, 17h – Igreja Matriz
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Taquara
- 7h – Igreja matriz
- 8h – Capela Sant’Ana – Tucunduba
Região Episcopal Nossa Senhora da Palma – Serra
Paróquia Cristo Rei – Putiú
- 8h, 19h – Igreja Matriz
Paroquia São Pedro – Barreira
- 19h – Igreja Matriz
Paroquia São Francisco de Paula – Palmácia
- 9h, 19h – Igreja Matriz
Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Pacoti
- 8h, 18h – Igreja Matriz
Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Guaramiranga
- 9h, 18h30 – Igreja Matriz
Paroquia São Francisco de Assis – Palmácia
- 19h – Igreja Matriz
Paroquia São Sebastião – Mulungu
- 8h, 19h – Igreja Matriz
Paroquia São João Batista – Acarape
- 19h – Igreja Matriz
Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Redenção
- 7h, 19h – Igreja Matriz