Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arquidiocese divulga programação das celebrações de Finados

Arquidiocese de Fortaleza divulga programação das celebrações do dia de Finados

Missas serão realizadas em diversas paróquias, cemitérios e comunidades no dia 2 de novembro, com horários variados para facilitar a participação dos fiéis
Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo, 2 de novembro, a Igreja Católica realiza a tradicional celebração do Dia de Finados, dedicada à lembrança daqueles que já faleceram.

As programações para o dia foram divulgadas pela Arquidiocese de Fortaleza, que destacou que esse “é um momento de oração, memória e gratidão pela vida daqueles que amamos, confiando na promessa de Cristo: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá” (Jo 11,25)”.

Para facilitar a participação dos fiéis, as paróquias programaram diversas missas em horários variados, incluindo celebrações em cemitérios e comunidades da região. Confira o cronograma abaixo:

Celebrações nas Paróquias da Arquidiocese de Fortaleza:

Região Episcopal São José

Paróquia Santo Afonso Maria de Ligorio – Parquelândia

  • 7h, 8h30 e 18h – Igreja Matriz

Paróquia São Benedito – Centro

  • 8h e 17h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Dunas

  • 9h, 11h, 17h30, 19h30 – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Saúde – Mucuripe

  • 7h, 8h30, 17h e 19h – Igreja Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Cidade 2000

  • 7h 9h, 17h 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Otávio Bonfim

  • 6h30, 9h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora dos Remédios- Benfica

  • 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Fátima

  • 7h, 9h, 12h, 17h e19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Centro

  • 8h, 10h, 17h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Praia do Futuro

  • 10h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia São Vicente de Paulo – Dionísio Torres

  • 6h30, 9h, 11h30, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia São José – Papicu

  • 8h, 10h e 18h – Igreja Matriz

Paróquia Senhor do Bonfim – Monte Castelo

  • 8h, 17h, 19h – Igreja Matriz
  • 7h, 19h – Capela Mãe Rainha
  • 9h, 17h – Capela Santa Teresinha

Paroquia são Francisco de Assis – Jacarecanga

  • 6h, 8h, 19h – Navegantes
  • 8h – Lar de Fátima
  • 16h - Comunidade Santa Edwiges (Centrinho)
  • 9h30, 11h,17h30, 19h – Santa Edwiges
  • 17h – Bom pastor

Reitoria São Judas Tadeu – São Gerardo

  • 7h, 18h – Missas

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Ellery

  • 7h, 11h, 17h e 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Joaquim Távora

  • 7h, 9h, 17h, 19h – Igreja Matriz
  • Paróquia Cristo Rei – Aldeota
  • 6h, 9h, 11h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Paz – Aldeota

  • 8h, 11h, 16h, 18h, 20h – Igreja Matriz

Paróquia São Geraldo Magela – São Gerardo

  • 8h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Santa Luzia – Meireles

  • 8h, 10h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Região Episcopal Bom Jesus dos Aflitos

Paróquia Santa Paula Frassineti – Bom Jardim

  • 8h, 10h, 12h, 14h, 16h – Cemitério Parque Bom Jardim

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Planalto Pici

  • 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz
  • 8h30, 17h – Capela são José
  • 8h30 – Capela são Francisco
  • 17h – Capela São Domingos Sávio

Paróquia São Pio X – Panamericano

  • 8h, 17h e 19h – Igreja Matriz

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos – Parangaba

  • 7h,12h,15h – Cemitério da Parangaba
  • 6h30, 8h30, 17h e 19h – Igreja Matriz
  • 7h - Capela Nossa Senhora de Fátima
  • 9h – Sagrado Coração de Jesus
  • 16h – Capela Santo Expedito
  • 18h – Capela Santa Cruz

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Henrique Jorge

  • 7h , 17h e 19h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré – Montese

  • 6h30, 8h,11h,06h30,18h,19h30 – Igreja Matriz

Paróquia Santa Paula Frassinetti – Granja Lisboa

  • 7h, 19h – Igreja Matriz
  • 7h – Capela Sagrado Coração de Jesus
  • 9h – Capela Santa Teresinha
  • 9h – Capela São João Batista
  • 17h – Capelas São José do planalto
  • 17h – Capela Sagrada Família
  • 19h – Capela São Sebastião

Paróquia Imaculada Conceição e São João XXIII – Jóquei Clube

  • 7h, 16h30, 18h30 – Igreja Matriz

Região Episcopal São Francisco das Chagas

Paróquia São José – Canindé

  • 7h, 10h e 19h – Igreja Matriz
  • 8h30 – Cemitério Parque São Francisco

Área Pastoral Santo Antônio-Caiçara

  • 7h – Comunidade Salitre
  • 10h – Comunidade Vila Nova
  • 17h – Comunidade Bonito
  • 19h – igreja Matriz

Paróquia Senhora Sant´Ana – Paramoti

  • Quadra do Bela Vista – 6h
  • Igreja Matriz – 19h
  • Comunidade Piedade – 10h
  • Comunidade Oriente – 16h
  • Paróquia São Miguel Arcanjo – Itapebuçu
  • Cemitério (Itapebuçu) – 6h
  • Vila (Serra do Lagedo) – 7h
  • Agrovila – 9h
  • Cajueiro-9h
  • Cemitério (Amanari) – 17h
  • Igreja Matriz – 19h

Região Nossa Senhora dos Prazeres

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres – Caucaia

  • Igreja Matriz – 6h, 8h, 17h, 19h
  • Caranguejo – 7h
  • Sol Poente – 9h, 16h
  • Lagoa Salgada – 9h
  • Grilo – 17h
  • Mangabeira – 18h
  • Soledade – 18h30

Paróquia São Vicente de Paulo – Tabapuá

  • 7h, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia São Miguel Arcanjo – Conjunto Nova Metrópole

  • 7h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Santo Antônio – Capuan

  • 6h30, 19h – Igreja Matriz

Paróquia São José Operário – Araturi

  • 7h, 9h30, 17h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia São Gonçalo do Amarante

  • 8h, 19h – Igreja Matriz

Paróquia Santa Teresinha – Marechal Rondon

  • 8h, 17h – Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Taquara

  • 7h – Igreja matriz
  • 8h – Capela Sant’Ana – Tucunduba

Região Episcopal Nossa Senhora da Palma – Serra

Paróquia Cristo Rei – Putiú

  • 8h, 19h – Igreja Matriz

Paroquia São Pedro – Barreira

  • 19h – Igreja Matriz

Paroquia São Francisco de Paula – Palmácia

  • 9h, 19h – Igreja Matriz

Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Pacoti

  • 8h, 18h – Igreja Matriz

Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Guaramiranga

  • 9h, 18h30 – Igreja Matriz

Paroquia São Francisco de Assis – Palmácia

  • 19h – Igreja Matriz

Paroquia São Sebastião – Mulungu

  • 8h, 19h – Igreja Matriz

Paroquia São João Batista – Acarape

  • 19h – Igreja Matriz

Paroquia Nossa Senhora da Conceição – Redenção

  • 7h, 19h – Igreja Matriz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar