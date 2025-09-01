XIX Marcha de Resistência e Autonomia do Povo Tremembé tem como foco a luta pela terra

Processo de homologação das terras indígenas na região arrasta há mais de 30 anos / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

No próximo dia 7 de setembro, será realizada a XIX Marcha de Resistência e Autonomia do Povo Tremembé, no distrito de Almofala, em Itarema. Com o tema "História, Memória e Ancestralidade", a edição deste ano busca dar visibilidade à luta pela demarcação das terras indígenas na região, um processo que se arrasta há mais de 30 anos.



A Marcha nasceu em 2004, idealizada pelo cacique João Venâncio e por sua filha, a professora Raimunda Nascimento, como uma forma de afirmação da identidade indígena diante de um cenário em que a presença dos tremembé era negada em Almofala. Segundo Janiel Tremembé, presidente da Associação do Conselho Indigenista Tremembé de Almofala (Cit), a marcha também surgiu como contraponto ao feriado da independência do Brasil. “A gente nunca foi muito adepto a essa forma de comemorar o 7 de setembro. Queríamos uma data que fosse a caráter do nosso povo, não do governo. Por isso nasceu a marcha, para mostrar que o povo Tremembé ainda existe, resiste e é dono do território de Almofala.” . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Luta pela terra O território Tremembé está em processo de demarcação desde 1993, mas até hoje não foi homologado. Em fevereiro de 2023, a Justiça Federal no Ceará reconheceu o direito do povo às terras, mas a decisão foi suspensa após recurso de uma empresa instalada na região. Desde então, o processo segue parado no Tribunal Regional Federal da 5º Região, sem nova data para julgamento. “Outras terras no Ceará já foram homologadas, mas a nossa segue travada por conta dessa empresa. Por isso, a marcha deste ano traz esse tema, para unir o povo e dar visibilidade à demora e às injustiças desse processo”, explica Janiel. Cultura, ancestralidade e juventude A programação da Marcha envolve rituais sagrados, atividades culturais, leituras de faixas temáticas, além de momentos de memória em homenageiam aos ancestrais. Neste ano, haverá um batizado indígena – o segundo em anos.

As crianças e jovens têm papel ativo na preparação. Nas escolas indígenas, eles confeccionam seus próprios trajes de pena e ensaiam apresentações para o desfile. Também participam de jogos tradicionais como arco e flecha, arremesso de lança e baladeira, em competições amistosas. “Os jovens são o futuro da nossa geração. Eles aprendem desde cedo a valorizar a cultura, para que ela não morra. É isso que garante a continuidade do nosso povo”, ressalta Janiel. As crianças e jovens têm papel ativo na marcha Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal . Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal