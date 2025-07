Governo do Ceará entrega mais de 800 títulos de terra no Cariri

As cerimônias fazem parte das ações da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e garantem aos beneficiários o direito legal à terra / Crédito: Reprodução/Idace

O Governo do Ceará entregou mais de 800 títulos de posse rural para agricultores de 23 cidades do Cariri. A iniciativa, coordenada pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), integra a programação oficial da Expocrato 2025 — tradicional exposição agropecuária do Crato — e ocorre tanto no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante como em municípios da região.

As cerimônias fazem parte das ações da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e garantem aos beneficiários o direito legal à terra, além de possibilitar acesso a políticas públicas, crédito e projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar. Segundo o Idace, a regularização fundiária no Cariri foi retomada em 2022 e já está concluída em quatro municípios: Antonina do Norte, Granjeiro, Tarrafas e Salitre. A meta é finalizar o processo em todas as cidades até 2026. Durante o evento, técnicos do instituto estarão disponíveis no estande da SDA, entre os dias 14 e 15, para orientações e esclarecimentos ao público. A Expocrato 2025 acontece de 11 a 20 de julho, reunindo exposições de animais, shows e ações institucionais. Programação das entregas: Domingo (13/07) — Abertura oficial

Com presença do governador Elmano de Freitas. Segunda-feira (14/07) 9h: Caririaçu — 119 famílias contempladas: (Local: Secretaria de Assistência Social, Mulher, Trabalho e Cidadania — Rua Miguel Xavier, s/n — Mestre Neco)

Caririaçu — 119 famílias contempladas: (Local: Secretaria de Assistência Social, Mulher, Trabalho e Cidadania — Rua Miguel Xavier, s/n — Mestre Neco) 14h: Santana do Cariri −79 famílias beneficiadas (Local: Polo de Convivência Pedro Linard Rocha — Av. Patativa do Assaré, s/n — João Paulo II).

Santana do Cariri −79 famílias beneficiadas (Local: Polo de Convivência Pedro Linard Rocha — Av. Patativa do Assaré, s/n — João Paulo II). 16h às 18h: Crato (Parque de Exposições) — Entrega simbólica para agricultores de Brejo Santo (138), Campos Sales (61), Granjeiro (16), Missão Velha (14), Salitre (79), Várzea Alegre (12) e Crato (230). Terça-feira (15/07)

Com o passar dos anos, a Expocrato se transformou significativamente, adotando novas tecnologias e diversificando sua programação para atender às necessidades do setor rural. Atualmente, o evento atrai pecuaristas, produtores, especialistas do agronegócio e turistas de todas as partes do país, funcionando como um espaço estratégico para comércio, qualificação técnica e promoção da identidade cultural da região. Serviço: Entrega de títulos de posse rural para agricultores pelo Governo do Ceará