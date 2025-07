Fiocruz será homenageada em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará

FACHADA da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) / Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realizará uma sessão solene em homenagem aos 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e aos 17 anos da presença da instituição no estado. A cerimônia acontecerá na próxima terça-feira, 16 de julho, às 18 horas, no Plenário 13 de Maio, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Alece no YouTube.

A solenidade integra as comemorações do aniversário de 125 anos da Fiocruz, presente no Ceará desde 2008. Localizada no município de Eusébio, desempenha papel estratégico no fortalecimento da saúde pública na região Nordeste. O presidente da Fiocruz, Mario Moreira, destacou a relevância da Fundação e sua contribuição histórica para o país. "A Fiocruz Ceará traz o DNA institucional da Fundação e conta com muitas parcerias nacionais e internacionais para desenvolver seu potencial e se consolidar como referência para a saúde e atender às necessidades da população do Ceará, do Nordeste e do Brasil em ações concretas de fortalecimento do SUS", afirmou. Segundo Moreira, a criação da Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 (Unadig) no Ceará foi uma das ações fundamentais no enfrentamento da pandemia, e permanece como um importante legado para o sistema de vigilância em saúde no país. Ele também ressaltou a inauguração do Centro Pasteur Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia, fruto da colaboração entre a Fiocruz e o Instituto Pasteur.

“Essa parceria permitirá acelerar a pesquisa translacional em imunologia e imunoterapia, ampliando o acesso a tratamentos avançados para a população brasileira e também para os países da América Latina e do Sul Global”, destacou o presidente da Fiocruz, que atualmente também preside a Rede Pasteur — uma comunidade científica composta por mais de 30 instituições em 25 países. Para a coordenadora da Fiocruz Ceará, Carla Celedonio, a homenagem representa o reconhecimento do trabalho coletivo realizado pela instituição. “Recebemos com imensa alegria o convite para celebrarmos os 125 anos da Fiocruz e os 17 anos da unidade cearense. Esta homenagem reflete o compromisso e a competência dos nossos trabalhadores e reforça o papel da Fiocruz como âncora científica e tecnológica do Distrito de Inovação em Saúde do Ceará”, comentou. Carla também destacou a importância dos projetos em andamento no estado, como a construção de duas biofábricas: a da Wolbachia, uma estratégia do Governo Federal para o controle de arboviroses; e a do Complexo Tecnológico em Insumos Estratégicos (CTIE), vinculado ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), que será destinado à produção de biofármacos.