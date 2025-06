Aplicativos de relacionamento: veja dicas para se proteger

Secretaria de Segurança do Ceará disponibiliza guia para combater violência e golpes em apps de namoro

Dentre as cearenses vítimas da violência doméstica, a maior parcela (52,15%) estão na faixa etária que vai de 24 a 41 anos de idade.

O número de casos enquadrados na Lei Maria da Penha no Ceará registraram um aumento de 1,9% em 2025 em relação ao ano anterior: foram 10.487 ocorrências entre janeiro e maio deste ano e 10.292 no mesmo período de 2024. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Pesquisa e Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Secretaria publicou uma cartilha com dicas de segurança para as pessoas que buscam satisfazer desejos e construir afetos com desconhecidos por meio de aplicativos de relacionamento. A pasta alerta sobre os cuidados ao utilizar os apps para namoro e oferece dicas de formas de se proteger, tais como:

nunca clicar em links enviados por desconhecidos,

sempre verificar a identidade da pessoa com quem troca conversas online e

analisar estratégias da escolha do local do primeiro encontro.

Guia para combater violência e golpes em apps de namoro



Além dos alertas para dentro e fora do ambiente virtual, o guia oferece informações sobre as formas de denunciar a violência doméstica contra às mulheres.

Sobre nunca clicar em links enviados por desconhecidos a Delegada adjunta de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Tatiana Leitão reforça que a desconfiança precisa ser ainda maior em casos de links encurtados, com números estranhos ou letras e números desconexos.