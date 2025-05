67,1% de quilombolas no Ceará residem em áreas rurais

Outros 32,8% estão em situação urbana no Estado; o registro da população quilombola considerou dados do Censo Demográfico 2022

Dos 4.609 quilombolas vivendo em Territórios Quilombolas no Estado do Ceará, o Censo Demográfico 2022 aponta que 67,1% residem em áreas rurais, equivalente a 3.094 pessoas. Os dados foram compartilhados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os quilombolas em situação rural também são maioria no cenário nacional, com 61,71%. Já no cenário urbano, o percentual chega a 38,29% no Brasil, enquanto o Ceará apresenta 32,8%.