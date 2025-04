Ceará voltar a registrar tempo estável e altas temperaturas no Interior

Os maiores picos de temperaturas variavam entre 34,1°C e 33,7°C, nas cidades de Morada Nova, Russas, Alto Santo, Limoeiro do Norte e Ibaretama, no Ceará / Crédito: Freepik

As temperaturas máximas variam entre 34,1°C, observado no município de Morada Nova, e 33,7°C, registrado em Ibaretama, conforme as informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Já as mínimas na manhã desta quarta, 16, se diferenciavam entre 26,9°C, na cidade de Poranga e 30,6°C observado em Crateús. O Ceará registrou chuva em apenas 11 cidades entre 7 horas de terça-feira, 15, e 7 horas desta quarta-feira, 16. As informações são do balanço parcial da Funceme, a partir dos dados atualizados às 8h50min da manhã desta quarta, 16.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas Máximas

34.1 °C: Morada Nova

34.0 °C: Russas

33.8 °C: Alto Santo

33.7°C: Limoeiro do Norte

33.7°C: Ibaretama

Mínimas