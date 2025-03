Cidade remota na Austrália oferece R$2,46 milhões para novo médico

cidade remota australiana oferece R$2,46 milhões, aluguel e carro para médico / Crédito: Camps Australia Wide/Divulgação

Você já se imaginou em um emprego que pague R$ 2,46 milhões, com aluguel "no preço" e um carro? Esses são os benefícios ofertados por uma cidade remota da Austrália chamada Julia Creek, em Queensland, que perderá seu único médico por motivos familiares e está em busca de um novo candidato. Inscrições podem ser feitas até neste domingo, 30. As informações são do G1.

Conforme o censo de 2021 da cidade, a localidade de Julia Creek tinha uma população de 549 pessoas, agora com 500. Eles estão oferecendo quase o dobro do salário de um médico de família que ganharia na capital do estado, Brisbane. O valor ofertado supera o do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que ganha US$ 408 mil anuais (R$ 2,16 milhões, aproximadamente)

Mas como nem tudo são flores, existem algumas dificuldades em ocupar um cargo com benefícios "dos sonhos". Um deles é que Brisbane fica a 17 horas de carro da cidade remota. Enquanto a cidade grande mais próxima, Townsville, fica a sete horas de Brisbane. Outro ponto que os candidatos em potencial irão encontrar no local é o calor escaldante, com altas temperaturas, e os insetos tropicais.

Falta de médico em cidades rurais afeta a Austrália Antes de sua chegada em 2022, a localidade até então não tinha um médico fixo há 15 anos, recebendo profissionais visitantes da área da saúde apenas para curtos períodos. Esse é um cenário difícil que as cidades rurais na Austrália e ao redor do mundo têm sofrido por décadas. Segundo um relatório do governo de 2024, a Austrália tem uma carência de clínicos gerais de 2,5 mil médicos em todo o país, tendo afetado mais os campos rurais, além da expectativa de crescimento. Essa carência é devido às distâncias exorbitantes entre os locais, dificultando muitas vezes a relação afetuosa do profissional com os familiares e amigos. Conforme Janene Fegan, prefeita de Mckinlay Shire, isso inclui a cidade de Julia Creek, a cidade tem que ter um bom discurso de vendas. Janene esteve por trás da campanha que contratou Louws em 2022, e também está organizando a comunicação da localidade em busca de um novo médico.

"Temos um modo de vida seguro e tranquilo. Sim, há distâncias a percorrer, mas quantas pessoas hoje não sonham em escapar e viver off-grid?", explicou ao portal AP. "Você não precisa ficar para sempre. Só tente" Apesar dos pesares, Julia Creek é um ambiente acolhedor e romântico do Outback australiano com espaços abertos e entardecer alaranjados. Por lá, jovens e crianças praticam esportes e andam a cavalo. Entretanto, o remoto é parte do cotidiano da população do local, onde o ensino médio significa internato na cidade e o hospital mais próximo, em Richmond, está localizado a quase três horas de carro. Novo médico irá ocupar o cargo sozinho Voltando em 2022, quando a vaga foi anunciada, alguns analistas de saúde afirmavam que a oferta salarial ainda não era suficiente para suprir as necessidades de uma carga de trabalho de um médico solo.