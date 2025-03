Tânia Mara Coelho é eleita presidente do Conass para gestão 2025-2026 / Crédito: Reprodução/Conass

A secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, foi eleita por unanimidade para a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para o biênio 2025-2026. A escolha ocorreu na manhã desta quarta-feira, 26, durante a Assembleia do Conselho, que reuniu os secretários estaduais de saúde de todo o país. A posse está prevista para ocorrer em abril. Ao assumir o cargo, Tânia Coelho se torna a segunda mulher, em 43 anos, a presidir o Conass. Até então, ela ocupava a posição de primeira vice-presidente da entidade.

Além da presidência, a assembleia também definiu os novos integrantes da diretoria, incluindo os vice-presidentes regionais, o Conselho Fiscal e os representantes na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no Conselho Consultivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“É uma grande honra representar todos os estados do país. Sei que é um desafio enorme, mas estou comprometida em conduzir essa gestão com responsabilidade e diálogo. Quero honrar esse cargo, especialmente pelo reconhecimento das secretárias mulheres que confiaram em mim”, disse Tânia. Trajetória de Tânia Mara Coelho na saúde pública Médica formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Tânia Mara Coelho possui ampla experiência na gestão pública da saúde. Antes de assumir a Secretaria da Saúde do Ceará, atuou como secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional da Sesa, além de ter sido superintendente da Rede Hospitalar do Estado e diretora clínica, técnica e geral do Hospital São José.