Inter se manifesta em repúdio a caso de racismo contra lateral da base

O Inter manifestou-se após o lateral-esquerdo Kauã Barbosa, de seu time sub-18, ter sido vítima de racismo. O jogador recebeu ofensas de Filippo Conzato, atacante do Torino, durante partida da Copa Viareggio, que ocorreu na Toscana, região da Itália. Como forma de reagir aos insultos, o atleta do Colorado agrediu o adversário com um soco nas costas e recebeu o cartão vermelho. Assim, o técnico João Miguel entendeu que a melhor solução seria deixar o gramado.

O episódio ocorreu na reta final do primeiro tempo e, segundo relatos, o atacante do Torino chamou Kauã de “macaco”, o que ocasionou um princípio de confusão. De acordo com indicativos, Filippo é brasileiro, mas naturalizado italiano. Como o Inter decidiu por sair de campo, a arbitragem encerrou o confronto. A organização, aliás, ainda irá anunciar uma definição sobre o caso.