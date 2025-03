5 mudanças na fala que ajudam a detectar o Alzheimer precoce

Getty Images Mais pessoas do que nunca estão sendo diagnosticadas com a doença de Alzheimer Dez milhões de pessoas são diagnosticadas com demência no mundo todo a cada ano – e isso é mais do que nunca. De acordo com a Alzheimer's Society, aproximadamente um milhão de pessoas no Reino Unido estão vivendo atualmente com a doença. Estudos preveem que esse número aumentará para 1,6 milhão até 2050. A Doença de Alzheimer, também chamada de Mal de Alzheimer, é a causa mais comum de demência e leva ao declínio da memória e das habilidades de raciocínio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trata-se de uma doença física que faz com que o cérebro pare de funcionar corretamente e que piora com o tempo. Identificar o início do processo precocemente pode ajudar pacientes e cuidadores a encontrar o suporte e o cuidado médico certos.

Uma maneira de fazer isso é identificar mudanças no uso da linguagem porque novos problemas de fala são um dos primeiros sinais de declínio mental - e podem indicar o começo da doença. Aqui estão cinco sintomas precoces de Alzheimer relacionados à fala que você deve observar: 1. Pausas, hesitações e imprecisões Um dos sinais mais reconhecíveis do adoecimento é a dificuldade em lembrar palavras específicas, o que pode levar a pausas e hesitações frequentes e (ou) longas. Quando uma pessoa com Alzheimer demora a lembrar de uma palavra, ela pode recorrer a uma descrição vaga, como dizer "coisa", ou falar em torno da palavra esquecida. Por exemplo, se a dificuldade for para lembrar a palavra cachorro, pode ser que ela diga algo como "as pessoas têm esses animais de estimação… eles latem… eu costumava ter um quando era criança".

Getty Images Problemas de fala são um dos primeiros sinais de declínio mental 2. Usar palavras com significado errado Quem está desenvolvendo a doença tenta substituir uma palavra que não consegue dizer por algo relacionado a ela. Usando o mesmo exemplo acima, em vez de "cachorro", pode usar um animal da mesma categoria, como "gato". Nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, no entanto, essas mudanças têm mais probabilidade de estar relacionadas a uma categoria mais ampla ou geral, como dizer "animal" em vez de "gato". 3. Falar sobre uma tarefa em vez de fazê-la Uma pessoa com Alzheimer pode ter dificuldade para concluir tarefas. Em vez de executá-las, ela pode falar sobre seus sentimentos em relação às atividades, expressar dúvidas ou mencionar habilidades passadas. E dizer: "Não tenho certeza se consigo fazer isso" ou "Eu costumava ser bom nisso", em vez de falar diretamente sobre a tarefa. 4. Menor variedade de palavras Um indicador mais sutil da Doença de Alzheimer é a tendência de usar uma linguagem mais simples, confiando em palavras comuns. Pessoas com Alzheimer frequentemente repetem os mesmos verbos, substantivos e adjetivos em vez de usarem um vocabulário mais amplo. Elas também podem usar "o", "e" ou "mas" com frequência para conectar frases.