Conheça os critérios usados para medir a idade biológica

Muitas vezes, a idade que consta no documento não reflete a real condição do organismo. Isso porque o envelhecimento acontece de maneira diferente para cada pessoa, sendo influenciado por diversos fatores. Com isso, surge a necessidade de medir a idade biológica, um indicador que reflete a saúde e a capacidade funcional do corpo.

Com o avanço da ciência, métodos mais precisos vêm sendo desenvolvidos para avaliar como o organismo envelhece, incluindo os chamados “relógios de envelhecimento“, biomarcadores usados para identificar a acuidade do corpo em algumas funções. “Entender a idade biológica permite que as pessoas adotem mudanças que possam impactar positivamente sua saúde e longevidade com resultados muito melhores”, afirma o Dr. Vinícius Carlesso, especialista em Cardiologia e Clínica Médica.