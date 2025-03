Dia de São José: o que abre e o que fecha no feriado em Fortaleza

Veja o funcionamento do comércio e serviços no feriado desta quarta-feira, 19 de março

Nesta quarta-feira, 19, é comemorado o Dia de São José , padroeiro do Ceará. Apesar do feriado, a maioria dos estabelecimentos deve manter os horários normais de funcionamento. Confira abaixo.

As linhas de Metrô e VLT da Grande Fortaleza funcionarão normalmente, a partir das 5h30min. Já os VLTs do Cariri e de Sobral não terão operação neste feriado .

Em Fortaleza , os ônibus circulam com a frota de domingo , com reforço em linhas especiais, distribuídas entre sete terminais: Papicu, Messejana, Lagoa, Siqueira, Parangaba, Antônio Bezerra e Conjunto Ceará.

Todos bares e restaurantes funcionarão normalmente no Ceará, conforme o sindicato da categoria.

As lojas do Centro e de rua irão operar conforme decisão de cada estabelecimento, já que alguns fizeram acordos trabalhistas.

Bancos

As agências bancárias não terão expediente na quarta-feira, 19, em Fortaleza e nas demais cidades onde a data é feriado municipal. No entanto, os caixas eletrônicos estarão disponíveis.

O funcionamento será retomado na quinta-feira, 20 de março.

Dia de São José: veja o funcionamento dos shoppings na quarta-feira (19/3)

Via Sul Shopping



Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h.



Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h.



Cinemas: conforme programação.



Caixa Econômica: fechada.



Selfit: 08h às 18h.

North Shopping Jóquei



Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

No espaço Quintal do Jóquei, só irão funcionar:

- Carneiro do Ordones: 11h às 0h.

- FrutBiss: 12h às 0h.

- Calígula: 16h às 0h.