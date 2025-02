Carnaval 2025 no Ceará: diferentes formas de folia na terra da serra, sertão e mar

Carnaval em Aracati é um dos maiores do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

O Carnaval deve tomar conta das cidades cearenses, cujos festejos, em alguns municípios, começam oficialmente nesta sexta-feira, 28, e seguem até a Quarta-feira de Cinzas, 5. As festas reúnem desde as tradicionais marchinhas até ritmos contemporâneos, formando um mosaico cultural que movimenta o litoral, arrastam multidões atrás de blocos e trios elétricos, além de manterem vivas as raízes carnavalescas no Ceará. Conforme Diego Zaranza, responsável pelo Núcleo de Cultura Tradicional Popular (CTPOP), vinculado a Secretaria da Cultura do do Ceará (Secult), a geografia influencia a maneira como o Carnaval é celebrado no Estado, resultando em programações que atendem a diferentes perfis de foliões e gostos.

Claro que somos um Estado diverso e, dentro dos municípios, há múltiplas identidades culturais. Contudo, generalizando, podemos dizer que na região do Litoral é comum vermos um Carnaval com trios elétricos, principalmente em cidades como Paracuru, Aracati e Beberibe, que têm um perfil mais turístico. São festas animadas, com mistura de gêneros musicais e atrações", explica.

Já no Interior, especialmente nas regiões Norte, Sertões e Sul do Estado, encontram-se manifestações mais tradicionais, muitas vezes mescladas às culturas camponesas. “Como os Maracatus, marchinhas, grupos de afoxé e diversos tipos de blocos. A figura do bloquinho é muito forte no Interior, tanto para músicas tradicionais quanto para o samba. É interessante porque, mesmo em cidades pequenas, o Carnaval acontece e mobiliza a comunidade”, aponta. Já na região serrana, vemos um clima de Carnaval mais tranquilo. “Um dos grandes destaques é o Festival de Jazz & Blues, que acontece em Guaramiranga, uma alternativa para quem prefere uma programação diferenciada ao Carnaval tradicional e moderno. Ainda assim, a região também conta com blocos carnavalescos e até algumas Escolas de Samba”, ressalta Zaranza.

Outra característica, segundo o gestor em cultura popular, é que os municípios têm se preocupado cada vez mais em adotar atividades carnavalescas que agradem ao maior público possível, com espaços dedicados, inclusive, a crianças e idosos. Carnaval 2025 no Ceará: Confira as programações

Carnaval no Litoral Aracati Quinta-feira (27 de fevereiro): Avenida do Carnaval – Claudia Leitte (20h30)

Beco Mix – DJ Leozinho Beat, DJ Victor Costa, DJ Eliézio (21h) Sábado (1º de março)

Arena Paredão- Próx. à rodoviária (15h).

Carnaval Cultural - Rua Grande e Canoa Quebrada (17h).

Avenida do Carnaval – Natanzinho Lima, Dilsinho, Kiko Chicabana, Brendynha, Grupo À Vontade, PSG - Pagode do Serfano Giló, Elvis Oliveira, Jefter & Amor a Mil (21h).

Majorlândia – Pegue Axé, DJ WS, Jeanzinho (21h).

Beco Mix – DJ Makeev, DJ Thiago7, DJ Lucas Gurgel (21h). Domingo (2 de março) Majorlândia – Elvis Oliveira, DJ Anderson Férrer, Saulo Góis (12h).

Arena Paredão (15h).

Carnaval Cultural - Rua Grande, Canoa Quebrada e Majorlândia (17h).

Avenida do Carnaval – Tony Salles, Wesley Safadão, Zé Cantor, Larissa Leite, Aldynha Ferraz, Jackson Sobreira, DJ Jeff K2 + DJ Anderson Férrer (21h).

Beco Mix – DJ Thiago7, DJ Makeev, DJ Raisa (21h).

Segunda-feira(3 de março) Majorlândia – Nick Sol, DJ Jeff K2, Jackson Sobreira (12h).

Arena Paredão(15h).

Carnaval Cultural - Rua Grande, Canoa Quebrada (17h).

Avenida do Carnaval – Dennis DJ, Mari Fernandes, Felipe Amorim, WIU, Mateus Ximenes, DJ WS + DJ Eliézio, Maicon Brother, Jefter & Amor a Mil (21h).

Beco Mix – DJ Caio Lins, DJ Thiago7, DJ Tiago Fasano (21h). Terça-feira(4 de março)