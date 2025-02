Servidor do INSS é investigado por suspeita de fraude em processos beneficiários no Ceará

Segundo as investigações, o servidor estaria reabrindo processos de benefícios, anteriormente indeferidos, para concedê-los indevidamente / Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é suspeito de fraude em processos beneficiários no Ceará. A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quarta-feira, 26, três mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Morada Nova. Investigação tem como base o Relatório de Informações produzido pelo Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (Nuinp/CE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o delegado da Polícia Federal e coordenador da operação, Claudio Carvalho, o Relatório aponta que o servidor estaria reabrindo processos beneficiários, anteriormente indeferidos por questões administrativas ou judiciais, para concedê-los indevidamente.

Além disso, novos pedidos teriam sido efetuados nos mesmo termos, obtendo decisões administrativas favoráveis, pouco tempo após os indeferimentos. Ainda segundo os investigadores, em várias ocasiões, retroativos teriam sido gerados após as concessões indevidas, ou foram realizados empréstimos consignados, visando aumentar os ganhos decorrentes das concessões indevidas. Operação Rewind As concessões indevidas dos retroativos, em prejuízo ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, teria motivado o nome da ofensiva, deflagrada como Operação Rewind. Após o cumprimento dos mandados, a PF informa que a análise do material apreendido dará continuidade às investigações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos nas práticas delituosas.