Confiança dos consumidores cai drasticamente nos EUA em fevereiro

A confiança dos consumidores na economia dos Estados Unidos registrou em fevereiro sua maior queda mensal desde agosto de 2021, de acordo com um índice divulgado nesta terça-feira (25) que reflete as preocupações com o aumento dos preços.

O índice de confiança recuou sete pontos em fevereiro, para 98,3, abaixo dos 105,3 revisados em janeiro, informou a associação comercial Conference Board.