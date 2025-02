Preço do petróleo volta a subir

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (7), após várias sessões de quedas, enquanto os investidores esperam a evolução da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O aumento do preço do petróleo, "apesar de um mercado de renda variável no vermelho e da renovada força do dólar", é "notável", declarou John Kilduff à AFP.

Na opinião do especialista, "o preço do barril caiu o suficiente nos últimos dias para permitir uma pequena recuperação hoje antes do fim de semana".

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, subiu 0,50%, alcançando 74,66 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em março, teve um aumento de 0,55%, atingindo 71,00 dólares. Kilduff observou que, de modo geral, os operadores estavam realizando um "exercício de equilíbrio" em torno das tarifas, analisando relatórios da imprensa e declarações oficiais enquanto aguardavam "mais clareza" sobre o que realmente seria aplicado.